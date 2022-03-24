根據統計，大約有2成5的兒童沒有做到一天刷牙2次，在台灣，有最近有一份台灣青年世代口腔健康問卷調查也發現，有高達6成5的年輕民眾在過去2年內曾發生牙齒疼痛、牙齦發炎出血或牙齒敏感等症狀，而且有3成的人沒有定期口腔檢查的習慣，出現病症仍然置之不理。長期下來，不但會讓口腔疾病的嚴重程度增加，更花費更多的金錢與時間治療。醫師提醒，口腔清潔沒做好，讓糖尿病、失智症以及心肌梗塞風險皆升高。

●口腔健康與否，與全身健康息息相關

中華民國家庭牙醫學會副理事黃耀慧長表示，口腔健康與否，與全身健康息息相關，根據多份國外醫學研究報告表示，牙周疾病與多項慢性疾病存在雙向關係。

研究發現，患有嚴重牙周病的糖尿病患者，其心腎死亡的風險比無嚴重牙周病的糖尿病患者高出3倍；重度齲齒的人罹患冠狀動脈心臟病，有就是心肌梗塞的風險，也比普通人高出1.13倍。

而在高齡人口當中盛行率比較高的失智症，也和牙周疾病呈現雙向相關，有牙周疾病的人罹患失智症較沒有牙周病者高出1.17倍，而失智症患者罹患牙周疾病風險則為1.69倍。

從多項數據都看到，口腔健康是維持全身健康的必要條件之一，但值得關注的是台灣僅有1成6的青年世代，對口腔健康可以減少多項系統性疾病的發生率有意識。

●多關注口腔健康，有助維持身心健康

由此看來，做好口腔保健相當重要，每年的3月20日為世界口腔健康日（World Oral Health Day），黃耀慧強調，民眾應重拾對口腔健康的關注，並妥善照顧口腔，才能幫助維持身心健康，且特別提出簡單的「檢、刷、線、嚼」四字口訣，以便維持正確的口腔保健習慣。

愛牙4守則包含：第一要定期進行口腔檢查，第二是早晚都要使用含氟牙膏來刷牙，第三守則是每天使用牙線(棒)，最後一個則是吃完、喝完可以嚼無糖的口香糖或使用含氟漱口水來清潔口腔。通過正確的方法且堅持不懈地清潔維護口腔健康，才是讓牙齒健康的不二法門。