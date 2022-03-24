西方國家擬對俄羅斯祭出進一步制裁，油價應聲上漲，通膨疑慮再起，台股早盤一度下跌逾百點，電子、金融同步走弱，盤中僅具戰爭概念的化工股一枝獨秀。

截至10時35分，加權股價指數下跌94點、為17636點，成交值新台幣1300億元，台積電ADR下跌1.58%、大立光守不住2000元整數關卡，加上鴻海發出掛牌以來最佳股利卻利多不漲，壓抑指數難以延續漲勢。

市場資金從近期強勢的電子、金融流出下，受惠於俄烏戰爭的肥料概念股再度起漲，東鹼衝上55.5元創13年半來新高、興農、台肥股價逆勢強攻；水泥、鋼鐵也在通膨題材下表現硬挺，生技類股表現也相對強勢。

法人表示，俄烏談判遲遲未有進展，西方對俄羅斯的經濟制裁，原油、工業金屬及糧食市場供給吃緊，造成通膨擔憂增溫；美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾21日強烈暗示5月利率會議很可能升息2碼（0.5個百分點）後，多位聯準會官員加入附和的行列，聯準會態度轉鷹，短期全球股市雖強勁出現反彈，但地緣政治、通膨擔憂、聯準會轉鷹，居高思危謹慎操作。

分析師認為，近5個交易日雖外資賣超力道有稍減跡象，加上投信持續偏多布局，台股持續重挫機率不大，但此波台股反彈，日均量普遍低於3000億元，加上國際情勢未見大幅改善，指數上方仍有季線17910點橫亙，短線壓力不容小覷。（編輯：張均懋）1110324