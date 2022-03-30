南寶(4766)今下午舉行法說會，執行長許明現表示，從今年以來的營收趨勢來看，鞋材部門成長特別強勁，訂單能見度相當高，因此預期今年鞋材業務將無淡旺季之分，一整年都將處於旺季。南寶今年鞋材業務將為帶動今年南寶營收成長一大動能。在塗料與建材業務方面，南寶預計今年將增加粉體塗料產品20%的產能，將能夠加速供貨給客戶的速度，爭取更多訂單。

運動鞋終端市場需求強勁，品牌客戶持續回補庫存，去年的漲價效應延遲反映，再加上通膨持續終端品牌客戶將再調整商品零售價，雖然有原物料波動干擾，但今年營收仍可望成長，有機會再刷新歷史高，獲利也可望更上一層樓。

南寶指出，去年的漲價效應延遲反映，今年產品價格可望緩步提升，加上通膨持續，終端品牌客戶將再調整商品零售價，預期價格環境能進一步改善。戰事影響到全球經濟，總體與外部不確定因素高，將隨時留意原物料價格波動，及時與客戶溝通成本壓力並調整價格以穩定獲利表現。

去年鞋材接著劑業務受到越南疫情影響，訂單出貨遞延，目前品牌客戶持續積極回補庫存，庫存水位仍不高且終端市場需求強勁。Nike在最新的業績報告中也提到，終端市場需求非常強勁，顯著超過可供應的庫存。

在接著劑產品的其他應用方面，南寶持續投入資源在科技產業相關應用的接著劑產品，去年在中國大陸昆山成立南寶光電材料（昆山）有限公司，將會專注於開發電子產業相關應用。許明現指出，電子和半導體產業因斷鏈或縮短供應鏈的考量，對於進口的電子化學材料，希望能在地供應以降低斷料風險，使生產流程更為順利，南寶已開發相關產品期待掌握此成長機會。