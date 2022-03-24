搶攻4月兒童節、清明節假期外食商機，海霸王宣布特別推出兩套四季料理，分別為5,888+10％的「豐收」及4,888+10％的「歡聚」桌席料理，並限時22天推出「買一桌送一桌」促銷活動，4/1日至4/22日活動期間內，只要到海霸王享用四季料理，即可獲得一張同等價位桌席的次回抵用券。等同能以一桌不到3,000的價格，享受10人份澎派美味的料理。

海霸王推出的「豐收」桌菜有11道菜餚，除有海霸王最膾炙人口的「鳳貝砂鍋雞」、「圓籠蒸鮮蝦」及「招牌芋香鍋」外，並有主廚精心製作的「黃金酸菜鴨」及加入泰式口味的「打拋豬櫻花蝦米糕」，讓原來的台式口味加入些異國元素，激盪出不同於以往的口感。

4,888元的「歡聚」則為10道菜餚的組合，一樣可以品嘗到鳳貝砂鍋雞及圓籠蒸鮮蝦，另外還有主廚特製的桂花沙蟹。滿滿一桌十人豐富台菜，不論是「豐收」還是「歡聚」絕對都能讓大家感到物超所值。