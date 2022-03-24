三五族廠英特磊IET-KY（4971），2021年稅後淨利為8,760萬元，每股盈餘（EPS）2.45元，毛利率35.04％。董事會通過盈餘分派案，每股擬配發現金股利1.5元，以24日收盤價85.3元計算，殖利率為1.75％；股東會定於6月29日召開。

隨5G、光通、車用市場升溫，且國防訂單穩定，法人預估，英特磊2022年整體營收可望呈現雙位數成長。同時，較高毛利率的高頻量測、國防訂單比重提高，則有助毛利率提升，拉抬獲利表現。

英特磊董事長高永中指出，磷化銦（InP）方面，高速量測HBT能見度已達2022年中，而隨光通訊市場回溫，APD及PIN磊晶片應用於大型資料庫與雲端運算線路的出貨將成長，且高毛利產品出貨比重也將持續增加。同時也持續與客戶研發生物感測晶片的各項應用，以及高速高規格APD磊晶片。

在砷化鎵產品部分，高端高速應用的砷化鎵pHEMT磊晶片也因5G科技及國防需求而增高。英特磊擴增機台認證，並持續開發VCSEL（面射型雷射）各波長應用磊晶產品。已與客戶簽約，開發長波長（13XXnm）GaAs VCSEL產品，可望成為未來新成長動能。

銻化鎵（GaSb）方面，產品出貨仍以國防訂單為主，聚焦平面陣列（FPA）應用於夜視、保全、國土安全、太空科技等應用，銻化鎵紅外磊晶片訂單與客源皆穩定增加中，今年更投入中型機台幫助縮短交貨時程，提升營運效能。

針對氮化鎵（GaN），英特磊針對5G需求所開發的氮化鎵產品，今年開始正式量產並貢獻營收，客戶對磊晶品質反應良好。目前主要的服務偏重於高摻雜氮化鎵二次生長。應用是國防及高端衛星通訊或5G相關GaN HEMT磊晶片。客戶反應良好，新的趨勢是八英寸GaN/Si也開始考慮使用這種二次生長，目前正規畫擴增機台。