悟饕2018年開始研發販賣機賣便當的模式，前後砸下2千萬，執行長林峰誓言今年將設立100台二代機台，未來也會在全台拓點。（石智中攝）

智能「飯」賣機2.0擺脫轉軸式取餐，讓民眾能夠享用到熱騰騰的便當。（石智中攝）

智能「飯」賣機2.0除了可用現金支付，也支援悠遊卡及Line pay、街口支付等電子支付方式。（石智中攝）

台北春季加盟展今（11）日於世貿一館展開，連鎖便當品牌悟饕鎖定年輕都會型上班族，秀出「智能飯賣機2.0」。悟饕執行長林峰說，國人食安意識提升，悟饕原物料都能溯源，加上製作過程產業化，以及現今講求快速便利，悟饕漸漸成為消費者信賴的品牌；相較冷的微波便當，熱便當依然是大家喜愛的首選，因此推出智能販賣機。

這台高寬深各180、176、33公分的悟饕智能飯賣機，將提供七種口味選擇，主要是針對健康需求進行配菜。並以平均攝氏60度的均溫，兼顧保鮮與風味。悟饕行銷總監林建宏補充表示，熱存溫度60˚C以上的保存，可減少細菌滋生、也可滿足台灣人愛吃「熱」便當的習慣，同時也是確保主食、菜蔬和米飯維持在最佳口感的關鍵。如果便當逾時未售出，將比照速食店的薯條處理方式予以銷毀，未來也會考量與「剩食」平台合作，且不會在機台放置過多便當，可以保證的是，消費者只要預定，機台內就一定會有數量。

林峰指出，悟饕2018年率先帶領國內販售機業者嘗試，前後砸下2千萬成本，誓言在全台拓點，讓便當無人化販售進入新階段。一代販賣機設於101大樓、南山和國貿等人流龐大的大樓；二代將專攻醫院、大專院校、觀光遊覽區等，未來也將拓點至中南部，滿足全台消費者的味蕾。此次推行的二代機台與一代最大差別在取消「轉軸式」取餐，順勢解決便當中途卡住的毛病。

當今外送服務盛行，人人都能方便點選想吃的美食，林峰樂觀地說，儘管競爭壓力提升，「不過換個角度想，他們（外送夥伴）也幫我們把便當送到以往送不到的地方」，市場自然提升。會不會擔心年長者操作機台有困難？他表示，勇於嘗鮮的年長者大有人在，機台操作便利快速，又可以現金或電子支付，不擔心老一輩站在販賣機前感到無助。

悟饕1999年開放加盟制度，目前全台店數為208家。林峰強調，悟饕從不是企業家族，年輕族群都可以擔任接班人，過去大多數人覺得賣便當聽起來不過如此，現在則有越來越多大學生、碩士生加入，業界粗估便當市場規模達二千億。他最後說，2022年是便當進入產業化元年，勢必會有更多競爭者出現，「年輕人對這越來越有興趣，健康餐也是滿多人做，這產業太大，能夠發揮的領域很多，處處是商機。」