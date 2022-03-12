空調早販季終於正式開打，在今年冷冬的影響下，讓國人都開始考慮入手冷暖空調，不僅能在溼冷的天氣下，享受進屋就可感受到的暖氣，更能讓室內溼度相對減低，也反映出國人在疫情下對居家生活的享受要求越來越高，各大3C通路也推出了空調早販優惠，讓消費者能在換季前買好新空調。

全國電子的富士通一對一壁掛變頻冷專AOCG028CMTB／ASCG028CMTB，原價2萬7780元，特價2萬6480元，享原廠現折2000元，再享原廠好禮2選1。（全國電子提供）

據通路表示，今年消費者想要入手的空調中，必備的條件就要有冷暖兼備、一級能效省電的兩大需求，進一步的還有恆溫、除霉抑菌、溫溼控制，以及現代智慧居家必備的APP遙控功能，像在全國電子今年的空調銷售中，就有達雙位數成長，神腦國際表示，消費者越來越著重空調的多功能性，特別有冷暖功能的商品，在今年冷冬效應下特別熱銷，消費者都希望把空調變成不再僅是夏日家電，而是一年四季都能享受到舒適溫度的多功能家電，使用起來不僅方便，不必再多備一台暖風機，省空間亦省電狀況下，也因冷暖氣機種能提供穩定恆溫、效率高及節能功能，帶動了去年冷暖空調占市面上約60%銷售，原廠更預估今年會再向上成長。

燦坤的TECO精品一對一變頻冷暖空調MA40IH-GA1，會員價3萬5300元，促銷價2萬9900元，享好禮6選1優惠。（燦坤提供）

燦坤的聲寶一對一變頻單冷空調AU-CF28D，會員價2萬3900元，促銷價1萬9900元，享好禮4選1優惠。（燦坤提供）

不過也正是空調早販的旺季，而且目前仍處於疫情的影響當中，空調業者表示今年還是會有機會面臨零件短缺、船運貨期等問題，可能造成有缺貨的危機，加上物價上漲的變化，業者認為今年空調鐵定是會有漲價的機會，也透露預計4月就有機會開始漲價，因此建議消費者可提早於早販時期提早趁有貨、有優惠時下手。燦坤就表示，1、2月的買氣也並無間斷，截至目前成長狀況對比去年也達雙位數成長，至於早販部分目前不會有供貨問題，因為該檔期均為規劃性購買，單價會較高且贈品多，更會提供豐富的品牌優惠，機台的備貨也一定備足，加上安裝不用等候，結合通路的促銷，這時候買最划算。

神腦國際的LG 3-5坪 WiFi雙迴轉變頻經典型冷暖空調LSU28IHP／LSN28IHP，定價3萬900元，促銷價2萬7810元。（神腦國際提供）

神腦國際的Panasonic 標準型K系列 3-4坪變頻冷暖空調CS-K22FA2／CU-K22FHA2，定價2萬4200元，促銷價2萬1780元。（神腦國際提供）

燦坤今年的空調早販就帶來了各品牌的優惠，包括大金、日立、Panasonic等日系大牌，還有其他本地品牌也有好禮多選一優惠，而且還有空調8年免費延長保固，更能加購變頻分離式空調現場清洗2次優惠，再送2年延長保固。神腦國際則推出4月30日前於買Panasonic空調指定機型，即享好禮六選一優惠，其他各品牌空調也從2月起陸續舖貨，並提供超值贈品，刷花旗卡單筆分期滿額最高回饋1000元優惠。

而全國電子也留意到今年的冷暖空調趨勢，因此也建議消費者購買前需要場勘諮詢，否則自己也難以挑選最適合的空調，而其就提供了綁定LINE會員享空調早鳥免費場勘，完成安裝LINE再送500元折價序號，還有滿萬送千、原廠好禮最高送現折5000元，搭配聯合16家銀行享滿額登錄回饋最高回饋5500元以外，全國電子再提供獨家銀行空調優惠活動，三月刷國泰、花旗、永豐卡享滿額登錄回饋，結帳現場再拿空調加碼現金折價券，購買滿3萬空調最高可享回饋1300 ，刷國泰卡且分期登錄送500刷卡金，再享加碼800元現金折價券。