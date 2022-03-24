據透露，財政部在24日召集八大行庫及內政部、金管會、央行等部會開會討論青安優惠房貸利率，只是「會前會」，政院將在下周一召開跨部會議，由蘇揆最後拍板定案青安貸款利率是否凍漲，目前整個規劃方向應朝凍漲的方向進行，但期間多長，是否到年底，或是另定時間，這些都將在下周一的會議作最後決定。

相較於勞工紓困貸款直接決定凍漲，青安優惠房貸專案由於涉及到的面向更為廣泛，複雜，一方面攸關政府的房市政策，以及銀行的資金成本壓力，但同樣也是政府推動「住者有其屋」，幫助首購族減輕房貸負擔的重要政策，因此交由政院在周一召開包括財政部、金管會、央行、內政部等跨部會議，由蘇揆來作最後決定。

據了解，在24日上午的會議上，包括金管會、央行大多支持青安房貸也是政策貸款的一種，因此在利率上的確可以有「例外」的空間，但至於「例外」的程度多大？亦即，是反應部分央行升息的幅度？或是完全都不反應，則成為24日會中焦點所在；例如，同樣都是首購，但使用青安貸款的凍漲，其他的貸款利率則必須1.56％起跳，其中也同樣有公平性的問題。

最後在會中，大致會以青安房貸先凍漲到今年底的方案，提交到下周一政院召開的跨部會議中進行裁示，亦即先觀望，不隨央行調高利率幅度，不論是兩段式，或是一段式利率，均先全面凍漲到今年底為止。

在該決議之下，不僅現行超過31萬戶的青安房貸戶將受惠，甚至連同未來申辦青安房貸的新戶，也將一併受惠。公股行庫預期，由於現階段青安房貸，不論是一段式利率1.4％，或是二階段方案都比最新的房貸地板價1.56％來得低，二階段裡的頭二年的1.19％更是低了超過1碼，因此，曾經因為市場殺價競爭一度使得人氣退燒的青安專案，反而接下來會因為利率的落差，反而成為最「熱」的房貸專案。

若下周一政院拍板定案，這將是繼勞動部宣布「凍漲」勞工紓困貸款利率之後，第二個宣布凍漲的政策性貸款，金融圈也預期，接下來如就學貸款等政策性貸款，應該也會比照辦理，以避免升息對民眾帶來過大的衝擊。

青安優惠房貸目前一段式固定利率為1.4％，而二段式利率，前二年為1.19％，現在由於已拍板將凍漲，因此，除了將維持原利率不變之外，倘若今年央行繼續升息，行庫在「凍漲」的決策之下，恐怕要吸收更多的資金成本，尤其倘若接下來從2至4季，央行每季再升半碼，直到年底，行庫總共要為客戶吸收2.5碼，總共0.625%的利率，負擔吃重亦由此可見。