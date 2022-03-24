據中證網報導，香港交易所今（24日）宣布與廣州碳排放權交易中心有限公司（廣州碳交所）簽署合作備忘錄，探索碳金融領域的合作機遇。 據合作備忘錄，未來雙方將共同探索區域碳市場的深化發展、創建適用大灣區的自願減排機制，助力實現碳達峰、碳中和的目標。

據瞭解，廣州碳交所成立於2012年，隸屬廣州交易集團，是廣東省唯一指定的碳排放配額有償發放及市場交易平台，也是大陸國家核證自願減排量（CCER）的指定交易機構。

此外，中金香港資產管理推出中金碳期貨ETF昨（23日）在香港主板掛牌。港交所表示，歡迎首檔碳期貨ETF上市，將香港上市的商品ETF涵蓋範圍擴展至碳信用產品，碳信用產品亦是推動全球達至碳中和的重要資產類別之一。

香港交易所交易所買賣產品主管羅博仁表示，氣候變化及減碳是全球投資者越來越重視的議題。碳期貨ETF在香港市場的推出，不但為投資者提供嶄新機遇，讓他們以更便捷及具成本效益的方式參與碳排放市場，也為香港的ETF產品生態圈增添活力。