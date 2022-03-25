根據經濟合作發展組織（OECD）公布的「2022年東南亞、中國及印度經濟展望」報告，預估新興亞洲今年整體經濟增長率為5.8％，其中印度經濟增長速度仍是新興亞洲最強勁，及東協除新加坡外均優於去年，景氣復甦力道佳，印度及東協股市表現可期。

投信法人表示，亞洲今年經濟表現，OECD預估以印度成長8.1％最強，東協國家除新加坡今年經濟預估增長4％、不如去年外，其他印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南，今年預估成長率分別為5.2％、6％、7％、3.8％及6.5％，均比去年優異，大陸今年經濟增長預估為5.2％。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼（0.25個百分點），及俄烏戰是進入談判階段，在國際利空可望逐漸弭平下，近期印度股市表現先跌後升，投資方面亦將回歸基本面。

後市來看，原物料價格大幅攀升對總經數據以及部分產業獲利帶來一些壓力，但無礙整體印度企業獲利，成長動能料維持強勁，先前評價修正對中長期股市發展有利，加上印度政府也積極推動印度製造、產業獎勵措施等政策，皆有助推動印度股市表現延續。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，今年來東協股市表現相對抗跌，主要因東南亞經濟與當前俄烏衝突與其周邊地區的連結度較低，加上隨著疫情影響鈍化，東協國家經濟活動持續改善，在低基期效應下，多數東協國家今年經濟增長率可望高於長期均值。

且東協股市評價面上仍屬合理，同時東協各國央行雖面臨跟進聯準會升息的壓力，但預期升息幅度不會太大，貨幣政策可望維持相對寬鬆，後市仍可望吸引資金配置，中長期表現不看淡，產業可關注工業、原物料、通訊、金融等類股表現。