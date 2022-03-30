據消息人士指出，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)預計本周將訪問印度，強化兩國之間貿易關係。自俄國入侵烏克蘭以來，俄國遭到國際孤立，印度已經躍升為俄國大宗商品最大買家。

隨著更多的交易獲得簽約，沒有跡象顯示印度的買盤有在減弱。消息人士指出，兩國可能會商討因西方對俄國銀行的制裁，而受到干擾的貿易支付問題。

雙方可能在本周五於印度首都進行會談。這也是拉夫羅夫今年第三次出訪，他曾在本月初前往土耳其，與烏克蘭代表談判，本周四也已經預定前往中國參加會議。

有鑑於烏克蘭戰事爆發，原油價格飆漲，印度至今僅3個月已經對俄羅斯買了至少1300萬桶石油，而去年全年為進口約1600萬桶。

印度官方呼籲在烏克蘭立即停火，但是拒絕明確譴責俄羅斯的侵略行為。

印度鋼鐵事務的部長周日表示，印度正考慮將俄羅斯煉鋼用的焦煤進口量增加一倍。路透也在周二報導，在烏克蘭停止供應之後，印度最近與俄羅斯簽訂合約，4月交付的葵花籽油將購買4.5萬噸。而印度去年平均每月僅從俄羅斯購買約2萬噸葵花籽油。

消息人士還指出，印度一直尋求建立一個盧比兌換盧布的貿易體系，相關的金融官員正在討論中，並且由於會談是私人的，消息來源的官員拒絕透露姓名。

另一位來自印度政府的消息人士表示，儘管烏克蘭危機持續，但印度正考慮允許俄羅斯動用其存放在印度央行(RBI)的資金，投資於印度企業債券。