新北樹林傳動元件大廠「全球傳動」今再增10例確診，9例在新北、1例在桃園，全案累計已有20人染疫，新北市長侯友宜26日召開疫情說明會表示，新北今新增11例確診，其中科技廠群聚有9例，另中和及三重個新增1例。

侯友宜說，新增中和個案22639是20多歲男性，已接種3劑疫苗，3月25日出現發燒症狀，使用家用快篩劑自我篩檢結果呈現陽性，前往醫院進行PCR採檢，PCR陽性，Ct值17.2，收治專責病房治療。個案初步疫調匡列10人、居家隔離2人，均已安排採檢，持續疫調中。

另新增1例案22701，是家住三重的30多歲女性，已接種2劑疫苗，3月25日因陪病前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值12.7，收治專責病房隔離治療。

至於25日的中和確診個案，因也在工廠上班，擴大匡列職場1885人全是陰性。

新北市衛生局表示，樹林科技工廠暫時停工，全廠清消，所有員工復工時須持陰性證明才能進入。

侯友宜提醒，清明連假將近，人口一定會移動，他掃墓鼓勵民眾用線上追思方式，並分散時間去掃墓，以降低超車流及人流集中。這段時間看疫情變化，境管改成10天，境內各地都有隱形傳播鏈，疫情發展尚須做好密切觀察，提醒市民防疫不要鬆懈，身體不適不要出門。

侯友宜表示，雖中央放寬拍照可以拿下口罩，但有時為了防疫，能不拿下來就不拿下來，畢竟疫情隨時在變化