由中華民國健美健身協會攜手基隆市體育會健美健身委員會，所舉辦的全國性健美健身賽事，首度在基隆舉辦，大會26日進行全國Fitmodel健身模特兒錦標賽，參賽者展現鍛鍊多時的成果，各個體態媲美一線模特兒，讓賽事現場充滿走秀氣息。

隨著健美健身運動參與人口增加，全國性大專院校健美健身比基尼賽事，也首度前進到北台灣城市基隆，25日由全國大專院校健美健身比基尼打頭陣，26日全國Fitmodel健身模特兒錦標賽，27日再進行基隆市市長盃健美健身錦標賽，大會開放民眾免費入場參觀，但須遵守現場防疫規定。

全國Fitmodel健身模特兒錦標賽賽事裁判長，是基隆市體育會健美健身委員會主任委員羅仕傑，他提到，由於今年10月政府在嘉義縣舉辦全民運動會，賽事將健美健身納入競賽項目，許多選手都將目標鎖定全民運，希望能為自己戶籍所在地的縣市爭取最高榮譽及高額獎金，不少選手也藉由一些錦標賽建立信心，他感謝中華民國健美健身協會將全國性賽事移駕基隆舉辦，活絡各縣市經濟發展。

立委蔡適應服務處秘書王安棟、基隆市議員陳宜亦受邀到場參與開幕，曾是網球選手的陳宜首次看到擁有倒三角體態，且穿著牛仔褲造型的運動員賽事，笑說回家也要鼓勵擁有警務身份的丈夫勤加鍛鍊，期盼明年也能參與賽事成為健美健身運動員。