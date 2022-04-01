基隆疫情升溫，衛福部長陳時中坦言有社區傳播可能，因此實施基隆「類普篩」試辦計畫，由於新北近日確診數暴增，外界好奇是否會比照基隆實施。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北一直設有採檢站、社宅站31處，民眾不舒服可到四大超商買居家快篩試劑，市府會提供足夠社篩站的量，讓民眾篩檢。

另外，新北市長侯友宜也表示，因應清明連假到來，近期已與各區長、局處總動員，這幾天全國人民都會移動，因此人潮儀表板、老街等防疫宣導這些都會做好提醒。