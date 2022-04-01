新北比照基隆「類普篩」？ 衛生局：將提供足夠社篩量 15:382022/04/01 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 由於新北近日確診數暴增，外界好奇是否會比照基隆實施類普篩。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北一直設有採檢站、社宅站31處，民眾不舒服可到四大超商買居家快篩試劑，市府會提供足夠社篩站的量，讓民眾篩檢。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆疫情升溫，衛福部長陳時中坦言有社區傳播可能，因此實施基隆「類普篩」試辦計畫，由於新北近日確診數暴增，外界好奇是否會比照基隆實施。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北一直設有採檢站、社宅站31處，民眾不舒服可到四大超商買居家快篩試劑，市府會提供足夠社篩站的量，讓民眾篩檢。 另外，新北市長侯友宜也表示，因應清明連假到來，近期已與各區長、局處總動員，這幾天全國人民都會移動，因此人潮儀表板、老街等防疫宣導這些都會做好提醒。 又停電！ 變壓器故障 基隆廟口36戶無電可用 類普篩挨轟雙標病毒亂投醫 #基隆 #新北 #類普篩 #足夠 #實施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央給基隆20萬劑快篩 王必勝：由市府安排如何發放 09:582022/04/01 生活 陳時中提類普篩 趙少康被1字打敗：世界跟不上 08:032022/04/01 政治 基隆再1學校傳個案 桌球教練確診、球員居隔 11:192022/04/01 生活 影／洪秀柱不忍了 為這事開轟陳時中：話能聽嗎 14:122022/04/01 政治 基隆地標新呈現 今晚秀出這八字為基隆打氣 10:572022/04/01 生活 防疫雙標成慣性 04:102022/04/01 時論廣場 全台20條不明傳播鏈 陳時中否認疫情像萬華 14:462022/04/01 生活 斯里蘭卡陷經濟危機民眾暴力示威 首都實施宵禁 08:382022/04/01 國際 跟騷新法6月上路 警政署巡迴研討會新北警局熱烈登場 15:092022/04/01 社會 規畫空品維護區 中市府廣納民意 04:102022/04/01 地方新聞 基隆市警察局再傳4人確診 當中3人未到刑警餐會 11:562022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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