本土暴增83例！合計境外破200確診 創10個月來新高

本土疫情拉警報，今（27）日爆增83例本土確診、120例境外移入，其中桃園大潭電廠海水渠道工程人員群聚案有52人確診，為最大宗。對於疫情爆炸，PTT網友就反酸「+83好少，時中選市長穩了」。

今日全台多處出現確診病例，包括基隆、新北、桃園、新竹、高雄及台東都有狀況，最大宗的是桃園大潭電廠工程人員的群聚案，一次出現52人確診，因其宿舍位於新竹縣，因此一次影響2地區。

次多的是基隆的19人確診，有警察群聚案及特定場域群聚案，其中基隆市長林右昌日前因頒獎與確診警有過接觸，但僅需隔離3天引起各界討論，如今警察群聚案擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因此在記者會上宣布林右昌的隔離時間拉長到10天。

而對於疫情再起，有PTT網友就質疑陳時中「整天喊我負責，結果喊到要去選市長」，其他網友也紛紛酸「阿中可以宣布共存+參選台北市長了」、「+83好少，時中選市長穩了」、「繼續解封，我負責」、「穩，清明連假出門玩囉」。