俄羅斯持續攻擊烏克蘭，烏國副總理表示，雙方同意今天開放兩條人道走廊來讓平民撤離前線地區。俄國國防部則稱，俄軍以高精準度巡弋飛彈擊中烏國西部利維夫市的目標。

路透社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，今天開放的人道走廊，包括允許平民乘坐私人汽車離開南部城市馬立波（Mariupol）。

馬立波已受到俄軍長達數週的無情砲擊。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前表示，有近10萬人被困在這座沒有食物、飲水或電力的圍城內。

另外，烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）26日遭到飛彈攻擊。時值美國總統拜登（Joe Biden）訪問波蘭期間，而利維夫距離波蘭邊界僅70公里。

俄國國防部今天表示，俄國以長程飛彈擊中利維夫市附近一處烏克蘭部隊使用的燃料儲存設施，另以巡弋飛彈擊中市區一座軍事裝備修復場。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在聲明中表示：「俄羅斯聯邦的武裝部隊持續特別軍事行動的攻勢。」

利維夫官員表示，俄軍這波飛彈攻擊造成數人受傷。

俄國國防部還稱，俄方也使用海基長程飛彈，破壞烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近的一批S-300飛彈和山毛櫸防空飛彈系統（BUK），還摧毀數架無人機。

烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）今天表示，俄國開始摧毀烏克蘭的燃料和糧食儲存設施，代表政府在不久的將來必須把兩者的庫存分散開來。

烏克蘭總統府顧問今天還說，俄軍正試圖包圍東部的烏克蘭軍隊。