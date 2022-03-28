賞螢、賞花主題遊程正當令，台北晶華酒店搶攻賞景旅遊商機、結合五股準園休閒農場以及陽明山Wonder.land仙境景觀餐廳，為親子家庭與浪漫愛侶推出兩款春季夜晚限定的秘境遊程住房專案，前者是帶領房客走進螢火蟲生態保護園區、夜探螢光熠熠的「晶華親子郵輪‧賞螢生態航程」，後者則是前往陽明山半山腰，暢飲美酒、飽覽270度大台北夜景的「晶華x仙境之旅」。兩款住房專案每人每晚2,990元起，入住五星級酒店加欣賞春夜大自然迷人景觀。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折優惠，專案皆適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

每年的4、5月是賞螢季節，台北晶華酒店今年聯手位於五股的準園休閒農場，推出「晶華親子郵輪‧賞螢生態航程」住房專案，希望將螢光閃爍跳躍的夢幻景象分享給大小朋友，專案內容除了包括晶華酒店住宿、盡享全天候郵輪式Lounge餐飲服務以及多項親子設施外，入住當日還可享台北園外園的半自助式主題晚宴，以及由生態專家帶領的「螢火蟲生態導覽」行程，攜手大小朋友走入生態秘境，於低光害的小溪畔旁與螢火蟲近距離接觸、體驗與大自然共好的美景、共創寓教於樂的難忘回憶。專案兩人成行每人每晚3,990元起，可享一位12歲以下孩童免費住宿禮遇。

除親子遊程外，晶華也與位於陽明山半山腰上的Wonder.land仙境景觀餐廳共同推出大人系的春遊行程--「晶華x仙境之旅」住房專案，配合近日登場的陽明山海芋季，Wonder.land仙境資深調酒師以百花為主題，結合餐廳坐擁的百萬夜景意象，設計出兩款全新的星空系調酒，邀請房客於花叢中仰望星空、享受春季的小確幸。酒單中還包含「仙境之玫」、「莓果園裏的舞姿」、「鄉村的晨曦」與「清蘋梅」等多款特色調酒，以及「莓柚葛雷二世」和「燦爛蘿莉」兩款無酒精特調，再搭配紅、白、氣泡酒以及咖啡、茶飲。專案每人每晚2,990元起，包含晶華酒店住宿、仙境來回專車接駁，以及仙境專屬保留座位與微醺飲品盡情暢飲兩小時。

【未成年禁止飲酒，喝酒過量．有害健康】