是時機站出來了。南山人壽副董事長尹崇堯首度公開承認，要競選今年8月底壽險公會理事長 改選，他28日表示，南山人壽前總經理林文英曾任壽險公會第二屆及第三屆理事長，近年則參與較少，但現在「是時機」，因為此屆理事長任期至為「關鍵」，要協助整體壽險業在2026年接軌IFRS17及ICS。

雖然強調目前仍在「請益」之旅、拜訪各壽險公司的尹崇堯，談到這次站出來，希望用南山過去在公會的經驗、龐大的精算體系，及個人投入更多時間，協助大小規模、不同特性的壽險公司凝取共識，並與主管機關溝通。

這屆壽險公會理事長任期是2022年9月到2025年的8月，正是壽險公司2026年1月1日正式接軌大魔王會計IFRS17及新清償能力指標ICS前的關鍵期，必須協助壽險公司試算、凝聚共識，並與主管機關金管會溝通。

尹崇堯表示，南山人壽曾任壽險公會理事長，具有一定的公會經驗，其次是南山人壽擁有業界相對多的精算人力，光是美國正精師就有12位，可更積極貢獻，三是他自己願意付出更多時間及心力在壽險公會，也會以南山人壽資源協助，爭取能扮演好最關鍵的一屆理事長。