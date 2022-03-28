移民署新北市專勤隊攜手其他民間單位協助阿明，協助他平安返回香港。（移民署新北市專勤隊提供）

57歲香港籍男子阿明（化名）去年11月以觀光名義來台，來台期間卻發生腦中風，導致他語言表達不順、行動不便，無法自理生活，移民署新北市專勤隊攜手其他民間單位協助，除了募得近10萬元支付相關費用外，同時協助他平安返回香港，與家人團聚。

據悉，阿明於去年11月以觀光名義來台旅遊，在台期間卻發生腦中風，治療後他的語言表達能力受阻、行動不便，無法自理生活，僅能透過點頭搖頭回應他人問題，需仰賴輪椅並透過他人協助才能移動。

阿明在台舉目無親、身無分文，身上無任何身分證明及旅行文件，又面臨香港在台無辦事處，讓申請返港旅行文件更加艱難，阿明輾轉透過他機關轉介予新北市專勤隊協助。

移民署新北市專勤隊攜手其他民間單位協助阿明，協助他平安返回香港。（移民署新北市專勤隊提供）

移民署新北市專勤隊攜手其他民間單位協助阿明，協助他平安返回香港。（移民署新北市專勤隊提供）

新北市專勤隊調閱阿明歷次申請資料的身分證及護照影本檔案，協請旅行社訂妥機位及香港防疫旅館，由航空公司聯繫香港入境事務處協調阿明入境事宜。

此外，桃園市新住民慈善關懷協會及社團法人台灣關愛之家協會主動協助安置阿明提供相關照護及醫療費用至其出境，佛教僧伽醫護基金會更義不容辭協助募款籌措阿明旅費及防疫旅館費用近10萬元，協助阿明順利返港再享天倫樂。

新北市專勤隊隊長莊懿強表示，目前國際航班逐步恢復，將持續主動查緝逾期外來人口，防杜逾期外來人口在台從事不法活動，也鼓勵在台逾期外來人口辦理自行到案，若外來人口有急難救助之情形，移民署亦將秉持人道關懷，主動了解其處境並適時提供轉介或輔導等即時協助，讓逾期外來人口早日返鄉與親人團聚。