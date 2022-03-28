全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，俄烏戰爭正式終結過去30年全球化的時代。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，其實最早改變全球化遊戲規則的人是川普，從美中貿易戰開打，各國鞏固自己的供應鏈，全球化時代就終結了。

全球最大資產管理公司貝萊德示警，俄烏戰正式終結過去30年全球化的時代。（示意圖/達志影像/shutterstock）

「這次貝萊德才跳出來，原因是貝萊德本來是全球化大受益者，這些年充滿了挫折感。」謝金河在臉書發文指出，俄羅斯入侵烏克蘭，貝萊德在俄羅斯的部位有170億美元，但更可怕的是，貝萊德在中港的股票投資部位高達1553億美元，貝萊德是全球最大基金公司，在中國的投資部位也最大，這次從阿里巴巴到騰訊、美團、小米、京東和拼多多等跌幅都很慘烈，貝萊德受到的衝擊不小。

他提到，今年以來，貝萊德股價從973.16跌到660.15美元，股價下跌32%，這是貝萊德罕見的跌勢，難怪執行長要跳出來喊話。貝萊德股價下跌，其實影響更大的是買了貝萊德基金的投資人。

謝金河直言，「去全球化」的趨勢老早就已開始，去全球化也加劇通膨的張力、生產基地重組，以及供應鏈重建，這都是未來課題。未來的資源生產國可能受益，東協國家也會因爲企業從中國走出而重新洗牌，東協、巴西、墨西哥等可能受惠。而能源自主與轉型也是會是顯學。