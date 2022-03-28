年底即將舉行九合一地方選舉，英系立委陳明文、羅致政與其他各派系立委共同提案，要求將村里長每月4萬5000元事務補助費，調高至5萬元，陳明文表示，此案星期三就會在內政委員會排審，希望可以順利出委員會，再進入院會。
此次提案除英系立委全力推動外，也獲正國會立委陳秀寶、賴清德子弟兵林俊憲等其他派系立委支持。陳明文在臉書表示，這星期三我們要審理「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」。
他說，我們在日前已經提出，村里長的事務補助費21年未調整了，村里長每月4萬5000元事務補助費，實際上來說往往入不敷出，常常要尋求各方資源或自掏腰包。
也因此他跟多位委員一同針對「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」正式提出修正法案，調整事務補助費至5萬元，「星期三就會在內政委員會排審，希望可以順利出委員會，再進入院會。我們會全力努力」。
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