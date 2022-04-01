去年經濟部依據《工廠管理輔導法》公告，並由農委會劃定「農產業群聚」，因此有1134家未登記工廠因為被農委會劃入而無法納管，立委林岱樺等34名立委連署聲請釋憲，認為經濟部的函令以公告形式，強行侵害立法權核心，提出憲法訴訟，希望憲法法庭作成裁判。

這起釋憲聲請案導因，工輔法28條之5規定，對於低汙染的既有未登記工廠，除了中央主管機關基於環境保護或安全考量不宜設立工廠者，可申請納管，立委林岱樺等人主張，這樣的立法是採取「擴大納管，予以輔導」原則。

但去年2月5日經濟部公告，基於環保或安全考量不宜設立工廠，大量排除工輔法納管，且由農委會劃定的農產業群聚區等土地，其中的未登記工廠可申請納管。

立委林岱樺等人認為，經濟部及農委會將立法院通過的工輔法28條之5規定完全推翻，變成「原則上不納管，並由農委會任意劃定農產業群聚」，農委會可以任意決定工輔法的對象是否為農產業群聚，如果被劃進農產業群聚，這些未登記工廠完全無法進行納管及輔導。

立委林岱樺等人主張，經濟部及農委會透過一紙公告直接侵害立法權核心，推翻工輔法「擴大納管，予以輔導」原則，嚴重違反憲法上權利分立，因此34名立委連署提起憲法訴訟。