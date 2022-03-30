品牌廠微星科技（2377）宣布推出旗下由輝達NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti GPU驅動的顯示卡新品，含括SUPRIM、GAMING TRIO，及BLACK TRIO等三大系列的全新MSI GeForce RTX 3090 Ti高階顯卡。

作為微星GeForce RTX 30系列陣容中最強大的顯卡新品陣容，MSI的RTX 3090 Ti系列新品皆以出色的散熱、優化的電路板設計和最新的顯示卡組件等要素建構，並針對要求嚴苛的遊戲玩家、內容創作者和資料科學家做出最佳設計，包括擁有破紀錄的10,752個CUDA核心，及78 RT-TFLOP、40 Shader-TFLOP和320 Tensor-TFLOP功率的配置，並配備24GB最快的21Gbps GDDR6X記憶體，可提供1TB/s的記憶體頻寬。

以提高效能、效率的SUPRIM系列MSI GeForce RTX 3090 Ti，採用全新TRI FROZR 2S散熱系統 ，透過TORX FAN 4.0的8個方形導熱管、氣流控制鰭片和銅底板，有效地從關鍵電路板組件散熱。採用髮絲紋金屬材質的散熱器外殼及背板，亦在強化顯卡強度的同時呈現唯美設計。

另RGB Mystic Light數百萬種流光燈效可透過自定義調節，展現個性化色彩及動態效果設定。加上雙BIOS設置，使用者可透過開關在靜音模式和遊戲模式間自由切換。

在高性能、強散熱及低噪音三項要素中實現平衡的MSI GAMING TRIO系列全新RTX 3090 Ti顯卡，繼承該系列經久耐用的多項特性，並以TRI FROZR 2散熱設計，由TORX Fan 4.0散熱葉片加上扇框組合設計，創造更加聚集的風流與風壓，將氣流更集中引導至散熱系統中，並透過大型銅底板改善VRAM的散熱效能。

霧面金屬背板則在加強顯卡之外，亦可透過導熱墊片提供額外的散熱效能。另封閉式金屬抗彎帶亦為顯卡的重點區域增加更多的強度。飾於顯卡外部的Mystic Light，可藉由MSI Center軟體或透過Mystic Light Sync和 Ambient Link，與PC其餘組件同步照明。

傳承標誌性美學外觀和散熱設計的MSI BLACK TRIO系列新品，亦配備第二代 TRI FROZR散熱系統及TORX Fan 4外，此外，增強的金屬背板和堅固的工藝美學，也讓該款顯卡適於使用者因應手邊的各式任務。