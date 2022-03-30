外資29日對台積電（2330）轉為小買超2,644張，投信與證券自營商也偏多操作小買，合計三大法人買超3,141張，由於俄烏談判傳來利好消息，台積電ADR大漲2.75％，激勵今（30）日台股開盤後，台積電股價直接跳高大漲，盤中數度攻上600元整數關卡，大漲11元、漲幅1.87％。

台積電技術領先、獨步全球，短期之內無人追得上，基本面優，去年獲利創高後，今年仍可望大幅成長，獲利將續寫新高，然而台積電目前面臨最大的問題是籌碼面，除了外資近年來大賣超之外，外資所釋出的籌碼不少是流到內資散戶手中，造成大戶持股比重一路下滑，而股東數一路創高，籌碼面有較大挑戰所致。

台積電ADR昨天在美收漲2.75％，展開凌厲反彈漲勢，市場正逐漸消化俄烏緊張局勢可望緩和，以及未來升息、美殖利率大幅跳升等消息，待局勢穩定後，科技股才有機會重新回到市場主流。