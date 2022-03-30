俄烏衝突爆發後，全球糧食安全成為關注焦點。聯合國世界糧食計畫署（WFP）署長畢斯利（David Beasley）當地時間29日在聯合國安理會警告，戰事的蔓延加劇了全球糧食短缺問題，恐導致全球1.25億人口陷入糧食短缺危機中。無獨有偶，白宮首席經濟顧問勞史（Cecilia Rouse）也表明，美國農民正積極增加農作物產業，以緩解俄烏衝突後全球糧食短缺。

綜合媒體報導，俄烏衝突升級後，全球糧食供應緊張的形勢加劇，烏克蘭是全球重要的糧食供應國，該國生產全球49.6％的葵花籽油、10％的小麥、12.6％的大麥和15.3％的玉米。

畢斯利指出，俄烏戰事不不僅僅是對烏克蘭和該地區的毀滅性打擊，對全球的影響更將是自二戰以來我們所見過最嚴重的；WFP購買的糧食中有50％來自烏克蘭，所以能設想衝突將造成多大破壞。

畢斯利認為，許多烏克蘭農民都在前線地區，由於來自俄羅斯和白俄羅斯的化肥產品短缺，危機進一步加劇。「如果你不向農作物施肥，那麼產量至少會減少50％。」

他更直言，早在俄烏衝突爆發之前，WFP早已疲於應對飆升的油價、食品價格和運輸成本，這迫使WFP不得不削減對葉門等地數百萬人的糧食配給。他更警告，如果俄烏衝突不儘快結束，世界將付出巨大代價。

事實上，俄烏衝突引發的糧食問題已引發全球廣泛的注意。根據聯合國糧農組織預測，全球糧食價格可能會再上漲8％～20％。而由於麵包、食用油和肉類價格飆升，多個國家更是限制或停止農產品出口，以緩解國內短缺，種種因素都加劇全球糧食短缺的危機發生。

美國總統拜登之前曾表示，將計畫加強與歐盟的合作，以應對全球糧食短缺，並在必要時提供直接糧食援助，從而防止危機爆發。歐盟執委會也宣佈將分發5億歐元幫助當地農民和消費者，並允許他們在休耕地上種植農作物，以緩解食品價格飆升和供應短缺。

勞史表明，美卓是許多糧食商品的淨出口國，隨著糧食價格上漲，美國農民他將種植更多作物，除增加其收益外，也可緩解俄烏衝突後全球糧食短缺。但他也坦言，種植成本在飛漲，化肥和柴油價格屢創新高。這可能將降地一些農民增加種植面積的意願，甚至會減少施肥次數，將導致今秋的農穫不如預期。

此外，烏克蘭總理史米哈爾（Denys Shmyhal）稱，烏克蘭已經建立起了能滿足數年需求的戰略糧食儲備。當前，烏政府為農民提供播種所需資金，同時積極擴大糧食出口，因為國家需要相關資金來源。