陳男入手重機還不到一天就發生車禍，讓他相當無奈。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

陳姓男子剛買來二手價值近70萬元的英國Triumph凱旋重機，不到1天，卻與一名老婦人發生車禍，疑似是老婦違規切跨越雙黃線，雙方受傷送醫，雖無生命危險，但重機維修費可是相當可觀，確實肇事原因由警方調查中。

23歲的陳姓男子騎大型重機車，30日8時45分行經前金區七賢二路往東行駛，同向的88歲陳姓老婦人騎著機車，疑似違規跨越雙黃線，2車不慎擦撞，雙雙倒地，陳婦右腳骨折、額頭及左手擦傷，陳姓男子雙手與臀部也受傷，2人無酒駕行為，經送大同醫院治療，暫無生命危險。

據了解，陳男的重機是英國知名品牌Triumph凱旋重車，才買來不到一天，雖然是二手車，但要價不斐，入手價也要近70萬，車禍現場陳男不停查看受損的地方，看著愛車倒在地，直嘆：「這下麻煩」，車行接獲消息趕到現場，由於該車零件價格貴，包含螢幕、大燈等都得修理，維修費可觀。警方表示，因事故地點無監視器影像或行車紀錄器，詳細肇事原因及責任，待進一步分析鑑定。