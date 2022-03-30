台北市文山區日前發生屋頂女兒牆崩塌案件，引發關注。台北市建管處今宣布，自今年7月起，商業區核發使用執照起算滿30年以上建築物，將進行申報，並於2023年6月底前完成申報。

建管處表示，本市針對規模達地面11層以上，自核發使用執照之日起算滿15年或評定外牆具有潛在危險疑慮之建築物，首創建築物外牆安全診斷檢查及申報制度，因達15年及30年以上建築物數量龐大，考量行政資源量能，律定每期申報時限為1年，依「由公而私、公安優先」原則推動申報，制定土地使用分區及建築物使用執照年份作為分期分類期程順序。

建管處長劉美秀表示，自今年1月1日起已逐步通知應辦理外牆申報之公有建築物管理單位，必須在今年12月31日前完成申報作業，期能對於私有建築物申報之正面示範。

劉美秀說，今年7月起以商業區且核發使用執照起算滿30年以上建築物為申報對象進行申報，並於112年6月底前完成申報。未申報將依《台北市建築管理自治條例》裁罰1到5萬元。

劉美秀強調，為降低申報人辦理申報成本並促進申報程序合理性，已修訂申報辦法、培訓計畫、人員管理要點、補助作業要點、作業書表等相關法制程序，另外也新增專業檢查人員資格、增加專業診斷檢查機構或專業檢查人員亦可辦理申報程序，以降低申報人之診斷費用，使檢查費用更為合理等策進作為，落實建築物外牆安全診斷檢查及申報作業，達到維護建築物公共安全之目標。

市民如欲進一步了解申報辦法及申報補助等相關訊息，請至台北市建築管理工程處網頁(http：//dba.gov.taipei)，點選建物外牆安全專區中，查詢申報相關規定及申請表格。