微信公眾號「內蒙古紀委監委」5日消息，內蒙古自治區黨委書記石泰峰4日暗訪檢查，節假日值班值守、常態化疫情防控工作，發現值班人員對工作不熟悉、操作不熟練，讓調取的畫面遲遲調不出來，該掌握的情況說不清楚，帶班領導不在崗，工作不在狀態等問題，當場嚴厲批評「你們這種工作狀態，對紀律要求置若罔聞，這不是應急狀態，根本就不在狀態。」為此，自治區紀委監委對有關領導和相關人員失職失責問題，予以嚴肅追責問責。

有關情況通報如下：

自治區疫情防控工作指揮部口岸城市工作專班副組長、綜合組負責人，自治區商務廳黨組成員、口岸辦主任斯慶，未認真落實疫情防控責任和相關措施，沒有嚴格執行假期值班值守工作要求，思想麻痹鬆懈，工作不嚴不實，組織管理鬆散，值班安排通知不到位、人員安排不合理，導致口岸城市專班值班值守形同虛設，對此負有主要領導責任，給予中共黨內嚴重警告處分。

自治區疫情防控工作指揮部口岸城市工作專班隔離管控組值班人員王成堯，罔顧值班值守要求，未按時到崗履職，給予中共黨內警告處分。

自治區疫情防控工作指揮部口岸城市工作專班執紀監督組對專班工作情況監督不到位，責令作出深刻檢查。

《內蒙古日報》報導，這是石泰峰5天來第2次暗訪督導檢查。此前，他了解到呼和浩特一地偷挖盜採沙子違法活動長期存在、禁而不止，非常氣憤。石泰峰先前往內蒙古自治區疫情防控工作指揮部，隨機檢查口岸城市工作專班假期值班值守情況。看到值班人員對工作不熟悉、操作不熟練，讓調取的畫面遲遲調不出來，該掌握的情況也說不清楚，石泰峰提出嚴厲批評。

他查看假期值班表，發現帶班領導竟然不在崗，當即讓隨行人員打電話了解有關情況，同時詢問是誰負責排班。