全家便利商店今日宣布第4000店達陣！店址落腳在新北市板橋廣榮店，以社區化購物為核心服務概念，滿足消費者快行動、懶商機及綠生活等三大後疫消費需求，並串接虛實渠道，便利消費者虛實切換，成為無所不在的跨產業生活服務平台挺進。

全家便利商店總經理薛東都表示，過去2年來，發現消費者在家裏面的時數平均增加1個小時，而增加的時數所從事的活動，最多為上網購物、其次看電視、打掃環境、偶爾煮飯，不然就是買冷凍食品加熱等居家生活。

另一方面，增加在家時間，減少去的地方，首先為百貨公司、其次是電影院、另外量販店、夜市、衛生環境比較不好的菜市場都是減少出入的地方，疫情延伸出居家需求，社區型購物型態也因此增加。

此外，國人也愈來愈關心環保杯，以全家為例，2019年的時候使用環保杯大概708萬杯，到了2020年已經增加到1174萬；2021年則是1282萬杯。

邁入4000店里程碑，全家表示，板橋廣榮店不僅導入首創的APP訂便當，餐食智取櫃等零接觸服務，更透過FamiSuper選品超市，歐式「哈肯鋪」等專區，全方位滿足特色餐食、生鮮蔬食、麵包等個人化及家戶型的雙重需求；此外全家更積極引進EC雙溫寄取櫃、EC自取滑軌櫃，以多元快速的取件方式成為小賣家、網購最便利的神隊友。