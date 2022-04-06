NextDrive聯齊科技攜手台灣電力公司推出家庭能源管理服務「1％ 能源行動家」，於3月31日正式報名截止。全台各縣市社區、家戶熱烈參與!兩個月即吸引近一萬兩千名住戶報名，超過起初設立的萬戶門檻，為台灣智慧電表應用先驅!

NextDrive 執行長顏哲淵說:「很高興在『1％ 能源行動家』倡議中，看見台灣對於能源議題的重視，也啟發我們在台發展家庭能源管理的決心。NextDrive過去在日本以『家庭能源管理系統』深耕將近七年的時間，相信我們在海外磨練的技術與經驗，不會讓台灣的鄉親們失望!」

報名「1％ 能源行動家」的住戶，通過台電審核智慧電表安裝資格、與 NextDrive完成通訊設備安裝後，即可體驗「LINE 用電小管家」家庭能源管理服務。因應能源轉型趨勢，未來NextDrive將推出可整合智慧家電、小型儲能系統與電動車充電樁的家庭能源管理系統，成為台灣家戶能源轉型的1％先驅者角色。