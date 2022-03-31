基隆市因新冠肺炎疫情，要求附設卡拉OK小吃店自26日起全面停業3天，基隆市政府決定，主動核減暫停營業時間娛樂稅，3月份娛樂稅將按比例扣除，稅務局將針對已繳費者主動辦理退稅，未繳費者將補發繳款書。

基隆市政府表示，3月26日公告附設卡拉OK小吃店全面暫停營業3天，稅務局將針對所影響繳交娛樂稅業者，主動核減暫停營業期間的娛樂稅。

基隆市政府稅務局說明，應暫停營業附設卡拉OK小吃店，3月份娛樂稅將依照停業時間按比例核減，但繳款書已在3月18日委託郵局寄送，收到繳款書是尚未核減後金額，如果業者已經繳費，稅務局將主動辦理退稅，不用特別申請，尚未繳費業者，可以主動聯繫稅務局，補發繳款書後繳款。

稅務局進一步說明，娛樂業者配合該府防疫措施強制暫停營業期間，主動核減停業期間的娛樂稅，如果業者在公告停業期間過後，仍然想繼續停業或歇業、變更娛樂設備數量，仍請業者依娛樂稅法第7條規定申請，以維護本身權益。