全家(5903)今天宣布第4000店達陣，店址落腳於新北市板橋廣榮店，以「社區化購物」為核心服務概念，滿足消費者「快行動」、「懶商機」、「綠生活」三大後疫消費需求，並串接虛實渠道，便利消費者虛實切換。

全家指出，「板橋廣榮店」不僅導入首創的APP「訂便當」、餐食智取櫃等零接觸服務，更透過FamiSuper選品超市、歐式麵包「哈肯舖」等專區規畫，全方位滿足特色餐食、生鮮蔬食、烘焙麵包等個人化及家戶型的雙重需求；此外，全家更積極引進EC雙溫寄取櫃、EC自取滑軌櫃，以多元又快速的寄取件方式，成為小賣家、網購族最便利的神隊友。

全家便利商店總經理薛東都表示，後疫時代民眾生活宅居化，不僅居家時間增加、外出移動距離縮短，且偏好更有效率的同時運用線上與線下購物渠道，推升「快行動」、「懶商機」的消費趨勢；而便利商店的密集據點與深耕社區兩大優勢，能快速對接消費者「虛實雙棲」、「就近購取」的社區化消費型態。

如疫情期間全家數位渠道、實體店舖雙管齊下，不僅於會員APP推出全+1商城，提供各式冷凍調理食品，再輔以店長社群的揪團促購，讓消費者線上下單、就近即可快速取貨；在實體店舖則展開APP「訂便當」功能、FamiSuper選品超市等社區型的差異化服務，在邁入4000店里程碑之際，持續以消費者需求為核心，打造最便利的生活平台。

因應「快行動」、「懶商機」的消費趨勢，全家持續思考如何更即時滿足消費需求，並提供更有效率的消費體驗，故去年11月展開便利商店首創的「APP訂便當」服務測試，與商圈中知名現做便當品牌合作，消費者只要於當天早上10點前透過全家APP，即可一指完成訂購與付款，中午一到就近到店取用熱騰騰的現做便當，讓消費者充分節省外出購餐與等待的寶貴午休時間。