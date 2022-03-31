寶拉珍選2022年度代言人吳姍儒不藏私分享自己的保養祕方，強調「智慧保養」的重要性，選擇肌膚真正需要的保養品是維持美麗的不二法則。（寶拉珍選提供）

寶拉珍選「2％水楊酸身體乳」能溫和去除老廢角質，對抗身體粗糙顆粒，具保濕效果，並可提升肌膚明亮度。（寶拉珍選提供）

寶拉珍選「2％水楊酸」系列四大明星商品， 2％水楊酸精華液（左1），25％果酸＋2％水楊酸煥膚面膜（左2），2％水楊酸身體乳（右2），淨無痘2％水楊酸美體噴露（右1）。（寶拉珍選提供）

智慧保養品牌寶拉珍選成立近30年來，秉持著「美麗來自於智慧保養」的理念，持續開發真實且有效的保養品配方，代言人吳姍儒也用自身美肌強勢證言。

同時，寶拉珍選品牌官方也預告即將推出包含臉部精華、身體精華及眼霜的全新系列和優惠活動，即日起至4月7日代言人Sandy推薦商品組合任選兩件85折優惠、4月8日至5月9日「LOVE MOM！感謝有您」母親節全館88折優惠。