女神吳姍儒美肌贏得代言 品牌優惠下殺85折起 20:012022/03/31 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寶拉珍選「25％果酸＋2％水楊酸煥膚面膜」融合水楊酸深度毛孔代謝和果酸表層補水效用，讓臉部肌膚煥然一新。（寶拉珍選提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶拉珍選2022年度代言人吳姍儒不藏私分享自己的保養祕方，強調「智慧保養」的重要性，選擇肌膚真正需要的保養品是維持美麗的不二法則。（寶拉珍選提供） 寶拉珍選「2％水楊酸身體乳」能溫和去除老廢角質，對抗身體粗糙顆粒，具保濕效果，並可提升肌膚明亮度。（寶拉珍選提供） 寶拉珍選「2％水楊酸」系列四大明星商品， 2％水楊酸精華液（左1），25％果酸＋2％水楊酸煥膚面膜（左2），2％水楊酸身體乳（右2），淨無痘2％水楊酸美體噴露（右1）。（寶拉珍選提供） 智慧保養品牌寶拉珍選成立近30年來，秉持著「美麗來自於智慧保養」的理念，持續開發真實且有效的保養品配方，代言人吳姍儒也用自身美肌強勢證言。 同時，寶拉珍選品牌官方也預告即將推出包含臉部精華、身體精華及眼霜的全新系列和優惠活動，即日起至4月7日代言人Sandy推薦商品組合任選兩件85折優惠、4月8日至5月9日「LOVE MOM！感謝有您」母親節全館88折優惠。 藝文中心房市買氣發燙 「高雄流行音樂中心」漲最多 康是美醫美節 下殺53折起 #吳姍儒 #美肌 #寶拉珍選 #精華 #代言人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 四傳產領頭羊 降評風起 04:102022/03/29 證券．權證 蘇慧倫熱中投資術 2代言吸金600萬 04:102022/03/27 娛樂新聞 台中品牌建商 搶攻高價精華區 04:102022/03/25 產業特刊 選舉廣告惹議 莊瑞雄遭創黨元老狠批「勿淪為魔鬼代言人」 14:162022/03/31 政治 極品海味齊上陣 國賓粵菜廳春季新菜開賣 13:112022/03/29 生活 韓國醫美保養風靡亞洲 AHC淨光無瑕系列強勢登場 03:052022/03/22 生活 爭取女性客層青睞 馬可波羅酒廊攜手PAUL ＆ JOE跨界聯名推出「浪漫巴黎下午茶」 15:212022/03/25 生活 《文創股》鄧董投資辣狠準 最佳「股神」代言人 14:282022/03/30 財經 頂級保養攜手藝術家 打造經典限量瓶 20:392022/03/24 生活 春季5款粉底新品打造仙氣感膚質 肖戰愛用款引熱議 16:052022/03/22 生活 滷味神吃法「便宜又超飽」 過來人讚翻：滿滿精華 15:402022/03/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。