美國2月PCE物價指數持續上升，續創40年來新高，顯見物價上漲的壓力猶存，10年期美債殖利率降至2.325%。美股開盤漲跌不一，道瓊工業指數跌逾百點，那斯達克指數開高後回落，小跌約0.3%。

截至台北時間21點37分，道瓊工業指數下跌137.1點（或0.39%），暫報35091.71點；那斯達克指數下跌48.76點（或0.34%），暫報14393.51點；標普500指數下跌12.86點（或0.28%），暫報4589.59點；費城半導體指數下跌10.96點（或0.31%），暫報3497.66點。

5大科技巨頭齊挫，台積電ADR下跌0.46美元（或0.43%），暫報106.27美元；聯電ADR下跌0.02美元（或0.21%），暫報9.36美元。

美國商務部周四公布Fed最關注的通膨指標，2月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.6%、年增6.4%，符合市場預期；2月核心PCE物價指數月增0.4%，符合市場預期，年增5.4%，稍遜預期的5.5%。

上周初領失業金人數上升到20.2萬人，高於預期19.7萬人，以及前值修正後的18.8萬人；截至3月19日當周，續領失業金人數為130.7萬人，優於市場預期135萬人，以及前值修正後134.2萬人。