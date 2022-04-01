行之有年的台東縣議長盃拔河邀請賽原定於24日舉辦，台東縣議會今天表示，有鑒於近日縣內新冠疫情嚴重，為避免造成防疫單位負擔，因此決定延期，比賽日期將等疫情趨緩再宣布。

議長吳秀華表示，本週以來因縣內已有幾起感染源不明的確診案例，因本次病毒傳染力及潛伏期極強，且適逢清明連假返鄉、遊客湧入，考量疫情狀況及配合縣府防疫加嚴措施，原預定4月24日的議長盃拔河邀請賽延期辦理，俟疫情狀況再行宣布舉辦日期。

台東縣議會說明，近日國內疫情擴散導致縣內已有多起確診案例，考量邀請單位多為機關、社會團體等，為避免群聚造成防疫單位的負擔，經議長吳秀華與祕書長吳慶榮等主管研討後，決議延期辦理。

議長盃拔河邀請賽自前議長吳俊立1999年創辦以來，受到好評，每年各界人士踴躍參與，日前歷經疫情等因素停辦後，因2021年底疫情趨緩，在台東縣議員及各界多方建議下恢復舉辦，如今又再度遇上疫情因而延期。