聯準會（Fed）啟動升息週期，但也向市場釋出更明確的未來貨幣政策動向，消除市場不安情緒，推升3月美股走揚，及因俄烏戰爭干擾，大宗商品價格走揚，刺激天然資源、能源基金3月大漲，黃金基金也因避險、通膨擔憂等因素加持攻高，另公用事業基金也表現亮眼，因為屬防禦型股，在地緣政治動盪下成為資金避風港。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏戰爭衝擊讓市場擔憂本已供給不足的大宗商品進一步惡化，而即使俄烏達成和平協議，短期內可能也難以改善供需失衡的現況，可能使大宗商品持續維持高檔，有利天然資源、黃金等基金表現。同時也影響西方國家能源布局，預計未來幾年，各國將持續擴大對可再生能源的投資，以擺脫對俄羅斯的能源依賴，長線將有利基礎建設、公用事業等類股。

隨Fed升息變數漸淡，加上俄烏戰爭已延續一個月，影響也趨鈍化，經濟體質相對較佳的亞洲可望持續受市場青睞。大陸兩會設定今年經濟成長目標為5.5％左右，可期待將持續釋出寬鬆政策支撐經濟。印度2月公布新一年度預算案，預計也將擴大財政支出，有利長期經濟成長。台股持續受惠新興科技需求帶動電子出口，整體亞股前景仍呈正向，有利分批或定期定額布局新興亞洲。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，短線風險趨避心態引發科技股震盪，但數位化轉型趨勢仍強勁，能協助企業更了解其業務及客戶、提升生產力，過渡到混合的工作環境，歷經這波修正後，軟體股預估本益比已低於過去五年均值。因應未來市場波動環境，將靠攏於高品質且前景較明朗的雲端服務和軟體公司，避開投機氣氛較濃厚、欠缺基本面支持的中小型公司。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，今年將面臨經濟成長放緩及高通膨環境，基建產業不僅防禦、更帶有成長利基，觸媒包括低碳經濟轉型帶動更多基建投資、美國基建法案將加速電力傳輸網路發展。目前全球基建類股相對全球股市評價面低於10年平均，市場尚未完全反映產業的正向發展，看好基建產業股票後續表現空間。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾預期，雖然不完全排除大陸未來仍有監管政策衝擊，市場集中風險、過度資本流入，或其他失衡的產業發展，仍可能會引起監管機構的注意，但最劇烈的政策變動很大程度上已然過去，今年寬鬆貨幣政策可望強化陸股與整體新興股市的投資機會，預期高品質陸企將在整個市場週期中實現成長，特別是可受惠政策利多企業的投資機會。