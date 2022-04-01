俄烏戰爭對全球供應鏈造成重大衝擊，推升鋁、銅、鎳等金屬價格在3月份相繼創下歷史新高，而布蘭特油價也一度飆至每桶近140美元，創下2008年以來最高價。隨著大宗商品價格居高不下，在能源、原物料股領軍，相關原物料基金績效Q1平均漲3成。

元大實質多重資產研究團隊表示，在俄烏戰爭之前，金屬市場已經處於供應吃緊的局面，戰事則令供應情況進一步惡化，現階段全球基本金屬庫存非常低，若供應中斷幾乎沒有緩衝，金屬價格後勢欲小不易。

此外，隨著全球轉向低碳經濟，乾淨能源與電動車加速發展，將拉動金屬長期需求，尤其看好鋁、銅、鋰的長期價格表現。俄羅斯和烏克蘭都是全球糧食生產和供應大國，兩國開戰後導致供應鏈與物流中斷，加上對俄羅斯出口的制裁措施，也將對糧食安全產生重大影響。

不僅如此，天然氣價格飆漲，推高了化肥成本與報價，預期化肥與農產品公司將可受惠於這波漲勢，如全球最大的肥料生產商-加拿大的Nutrien，近1個月就出現3成以上的漲幅。元大實質多重資產研究團隊表示，所謂的實質資產可以包含3大領域，分別為土地、住宅、商業地產或REITs（不動產投資信託）等不動產；水、電和交通等基礎設施；及石油、天然氣、貴金屬、基本金屬、穀物等大宗商品。

元大實質多重資產研究團隊表示，包括REITs、基礎設施和天然資源股票等實質資產，一向能提供良好的抵禦高通膨風險能力。統計過去20年以來，在美國消費者物價指數大於3％的年度，標普北美天然資源指數、標普全球基礎設施指數和富時已開發市場房地產指數分別平均大漲33.9％、20.2％和18.4％，優於MSCI全球股市指數的14.8％，明顯反應實質資產對抗通膨風險的特性。