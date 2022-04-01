據外電報導，美國國際碼頭和倉庫聯盟（ILWU）與太平洋海事協會（PMA）的勞資合約談判，將於5月12日登場。國內航運業界分析，去年船公司海賺，工會肯定會爭取加薪，工資談判是重頭戲，其他包括推動碼頭自動化作業改善塞港等，恐影響到工人就業機會，全都是棘手議題，稍一不順，將引來怠工甚或罷工，加劇供應鏈問題，海運鏈剉咧等。

美西碼頭勞資合約將於7月1日到期，6月底勢必得談定。ILWU國際主席Willie Adams表示，工會談判代表相信，將獲得一份保證碼頭工人安全與經濟利益的公平協議。

陽明在本週法說會提到，美西塞港持續，運費維持高檔震盪，船公司的船舶都已滿載，目前還沒看到提前下單出貨的現象。屆時美西勞資談判若不順，加劇供應鏈問題，美國主管機關應會介入。

美國勞工部長Marty Walsh本周在一場活動上表示，將密切關注美西港口勞資合同談判，並在需要時介入，不希望潛在加劇供應鏈的問題推高通膨。