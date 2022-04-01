農委會1日指出，受3月下旬霪雨影響，造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計9,613萬元，主要受創縣市為雲林縣。
農糧署統計，雲林縣損失9,541萬元（占99％）最為嚴重，台南市損失72萬元，只占1％。
農糧署統計，農作物被害面積1,107公頃，損害程度24％，換算無收穫面積265公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積1,084公頃，損害程度24％，換算無收穫面積263公頃，損失金額9,541萬元，其次為改良種芒果。
農委會1日指出，受3月下旬霪雨影響，造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計9,613萬元，主要受創縣市為雲林縣。
農糧署統計，雲林縣損失9,541萬元（占99％）最為嚴重，台南市損失72萬元，只占1％。
農糧署統計，農作物被害面積1,107公頃，損害程度24％，換算無收穫面積265公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積1,084公頃，損害程度24％，換算無收穫面積263公頃，損失金額9,541萬元，其次為改良種芒果。
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