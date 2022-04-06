「光電滾出廣原」，有業者要在台東縣海端鄉廣原村大埔部落的私人土地申設太陽能光電，面積約1.5公頃，引發村民反對，王姓青農說，在祖先留下的淨土上蓋太陽能板，與政府鼓勵青農返鄉政策是極度的衝擊對比，不排除要抗爭到底；台東縣政府則表示，一切均符合相關規定程序辦理。

抗議農牧用地種電，海端鄉大埔部落裡掛起白布條寫著斗大的字，要求「光電滾出廣原，拒絕光電汙染」、「留給下一代美麗的淨土」、「廣原村不要種電」。

「如果每塊水田都拿去種電，未來誰要返鄉務農？」，部落王姓青農說，祖先留下無汙染的淨土，上面卻蓋了大片黑油油的光電太陽能板，與政府推動青年返鄉從農政策，形成極度的矛盾衝擊，為了部落美麗景觀，為了下一代的子孫，將要抗爭到底，也懇求外界給予協助 。

當地縣議員張全馨嵐表示，部落要推動農業觀光，但是如果看到的都是太陽能板，試問要如何推動？雖然中央已做了相關修法，仍與鼓勵青農返鄉政策相違背，那塊地既平坦又在部落內，應該還是要農地農用較適合。

台東縣政府表示，該開發案件於2020年7月31日前即取得台電核准再生能源發電設備併聯審查意見書，符合農業委員會於2020年7月28日修正「農業用地變更使用審查作業要點」第7點之1但書規定，該農牧用地得申請變更使用。

另，該開發基地為私有地，雖無須經部落諮商同意程序，但為降低居民疑慮，縣府要求廠商必須召開地方說明會，並持續與附近居民溝通協調。廠商已於去年3月23日在大浦部落活動中心辦理說明會，海端鄉公所亦派員參加。。

縣府強調，該案自2019年12月23日申請，2021年5月18日核准興辦事業計畫，期間依各相關單位審查意見歷經多次修正，並通過水土保持審核，一切符合相關規定程序辦理。民眾對於光電開發案如有疑義，均可向縣府提出，如有虛偽不實或其他違法情事，縣府得依法撤銷。