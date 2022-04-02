市府積極改善用路安全，今年清明時節民眾可安全便利前往祭祖。（台中市政府提供）

后里區第一示範公墓納骨塔，每逢清明掃墓祭祖或中元普渡，因車潮眾多，唯一的進出道路廣益巷路寬僅約5.7米，道路狹小會車不易，造成民眾通行不便；建設局指出，市府花費580萬元利用路旁現有水溝加蓋，將道路完成拓寬至7到8米，並改善側溝排水系統，今年前往掃墓祭祖道路通行更安全。

附近居民指出，每年清明節民眾到后里區第一示範公墓掃墓，廣益巷道路兩側都停滿車輛大排長龍，人潮車陣陷入動彈不得，甚至車子須停在數百公尺遠處，造成交通大亂及民怨沸騰，拓寬廣益巷道路是后里區迫在眉睫的當務之急。

建設局長陳大田說，廣義巷是當地民眾往返第一示範公墓納骨塔唯一通行道路，建設局針對該項改善工程研擬相關改善方案及協調用地，利用現有道路旁邊溝空間，由后科路二段路口至第一示範公墓納骨塔前方，將側溝加蓋約522公尺藉以拓寬路面，提供通行空間，將道路交通安全問題徹底改善。

建設局強調，第一示範公墓納骨塔前方的廣益巷，以往因道路狹小會車不易，對民眾造成不便，讓慎終追遠的旅途多了幾分艱難；經在地廣福里長郭明洲反應，以及立委楊瓊瓔和市議員陳本添多次協助，市府籌編工程經費後積極改善用路安全，今年清明時節民眾可安全便利來祭拜祖先，延續慎終追遠的傳統。