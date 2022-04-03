減少掃墓塞車，雲林縣北港府番公墓替代道路奏效。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮府番公墓因主要進出道路狹小，每年清明掃墓經常大塞車，北港鎮公所今年規畫替代道路，採左進右出方式，雖須遶行一小段路，但可避免塞在公墓正門的主要道路上，2、3日交通情況良好，呼籲民眾連假還有2天，請大家善用替代道路。

府番公墓於1986年啟用，設有墓基區、第1納骨塔、第2納骨塔，早年未妥善規畫周邊交通道路，主要進出道路為1條狹小的產業道路，每年清明掃墓經常交通打結，民眾怨聲不斷，北港鎮公所今年因此規畫2條替代道路，引導車輛進、出分流。

北港代理鎮長蕭美文表示，往年車輛大多行走主要進出道路，會車時經常卡住造成塞車，這幾天替代道路發揮功效，車輛從左側替代道路進去，再從右側替代道路出來，有效減少會車時的塞車情況。公墓旁並設置臨時停車場，可停放約100輛汽車，減少車輛停在路邊情況。

未來公墓將增設第3納骨塔、小型靈堂、停車場，完工後掃墓人潮將會更多，因此公所已規畫在停車場處興建1條聯外道路，藉以分流車輛，配合持續宣導民眾改走替代道路，雙管齊下，減少民眾掃墓時的塞車之苦。

蕭美文說，第1、2納骨塔共約有2萬5000個塔位，目前已接近飽和，有必要盡速興建第3納骨塔，約可增加1萬個塔位，但工程因疫情延宕，又因營造成本高漲導致經費不足，公所現在持續籌措經費，希望早日發包動工。

蕭美文指出，完善的公墓周邊交通網，以及持續增設停車場，是解決掃墓塞車問題的根本之道，目前公所已作好相關規畫，逐步打造最便捷的掃墓場域。