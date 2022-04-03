上海市自3月28日起輪流分區全域封控，近期，網上有傳言稱上海港嚴重擁堵，上海的港口延誤情況越來越嚴重，在上海港等待裝卸的船舶數量已飆升至300多艘。4月2日晚，A股上市公司上港集團在其資訊發布平台「上港家園」緊急回應，自3月28日以來，上海港貨櫃船平均等泊時間小於24小時，平均等泊船舶小於10艘次。

從4月2日中午開始，關於上海洋山港和寧波北侖港大堵船的言論和圖片就在各大網路平台流傳。為此，上港集團表示，上港集團嚴防疫情、碼頭生產運營如常、貨櫃船未見擁堵，目前上海港作業平穩有序，上海港的靠泊效率大幅優於2021年的整體水準。

上港集團表示，近期，各大媒體對港口運作紛紛表示關切，注意到有個別媒體發佈了關於上海港嚴重擁堵的不實報導，其中提到的「上海的港口延誤情況越來越嚴重」、「本周，在上海港等待裝卸的船舶數量已飆升至300多艘」等不實言論和附圖，對上海港造成一定負面影響，給客戶和業界人士帶來許多不必要的擔憂，上港集團對此表示嚴重關切，也有必要進行回應和澄清。