雲林縣斗六市雲林國小1名家長6年來汽車違停校門旁還嗆聲志工媽媽，民眾嘆「最差身教」。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市雲林國小大門兩側規畫為騎機車家長接送區，但1名李姓家長卻長期將汽車違停在機車接送區，日前違停被志工媽媽拍照，竟惱羞成怒把車開到大門口破口大罵，令其他家長大嘆「最差身教」，校方強調已多次公告停車規範，無奈這名家長不配合；警方則將依《道路交通管理處罰條例》開單告發。

雲林國小為分流上下學家長接送車流，將大門前莊敬路規畫為機車接送區，後門景文路為汽車接送區，並公告請家長配合，不料1名李姓家長6年來完全不配合，硬是將汽車停在莊敬路的機車接送區，由於校方在機車接送區擺放三角椎避免汽車臨停，此家長的汽車一違停，車身幾乎占了一半車道，嚴重影響交通安全。

志工媽媽多次勸導李姓家長遵守規定，李姓家長每次都說「好」，但隔日又違停，本月1日上午7點許送孩子到校，又把汽車違停在機車接送區，還走到附近買早餐，志工媽媽勸導無效，忍無可忍用手機拍照存證。

李姓家長見汽車違停被拍照，竟惱羞成怒，直接把汽車開到大門口，下車到校門口破口大罵，學務主任與多名志工媽媽上前勸阻，1名志工媽媽見狀準備報警，李姓家長才悻悻然開車離開。

校方表示，學校學生數從原本800多名增加到上千名，加上學校大門莊敬路車流量大、周邊都是商家，因此早就規畫汽、機車分流接送學生，並多次公告請家長遵守，但少數家長貪圖一時之便，將汽車停在機車接送區，校方只能不斷柔性勸道。

校方也曾找李姓家長溝通，李姓家長認為「不是只有我停，別人也在停」，雖事後答應不再違停，但隔日又故態復萌。警方則表示李男已明顯違規，將依《道路交通管理處罰條例》開單告發。