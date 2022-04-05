百達翡麗 (Patek Philippe)今年首度參加日內瓦《鐘表與奇蹟表展》（Watches and Wonders，簡稱W&W)，一口氣發表12款腕表，融入創新技術和設計新意，除了再度引領綠面表的流行風潮外，且融入更多實用的功能，如一款專為國際旅行商務人士設計的編號5326G-001腕表，首度將年曆及兩地時間兩項複雜功能融於一身，並採用八項設計專利，讓使用者在操作使用上更加簡易便利，十分貼心，另有超級奢華版編號5374/300P-001三問萬年曆鑽表，奢華再升級，僅接受訂購。

百達翡麗編號5374/300P-001三問萬年曆鑽表，奢華再升級，僅接受訂購。（Patek Philippe提供）

★5326G-001年曆及兩地時間腕表 更加實用貼心

百達翡麗以客為尊，近兩百年來致力研發腕表，總共擁有上百個獨家專利，都是為了提供客人實用且操作便利的腕表，如1996年研發全日曆星期/日/月顯示，每年只需由人手校正一次，1997年為商務人士研發兩地時間裝置，都是令人為之刮目的創新技術，今年，百達翡麗更首度將兩項複雜功能匯集於編號5326G-001年曆及兩地時間腕表中，再度讓人為之驚豔。

百達翡麗編號5326G-001年曆與兩地時區腕表，是第一只結合年曆和兩地時區的複雜功能腕表，有八項獨家專利，224萬2000元。（Patek Philippe提供）

5326G-001年曆及兩地時間腕表搭配31-260 PS QA LU FUS 24H新款機芯，具備八項獨家專利，特色是日期顯示與當地時間同步，並可隨著時區變動自動前後校正，其中為年曆設計的前後移動機制，在30日轉至1日時或1日轉到30日時可保持與日期同步，而且校正時間從原本的90分鐘縮短至18分鐘。

另有表冠三段位置設計時間、線性時區簧條和可轉動的固定夾板橋的專利設計，可減少零件耗損和動力消耗，也可增加維修時的便利。校正時日期顯示盤套用制動機制、慣性變量和靈活校正器等三項專利設計，則可防止腕表主人在校正時顯示器跳轉或重複躍進，尤其可避免腕表主人在不合適校正時段操作腕表造成重大的故障，設計更加貼心實用。

★再掀綠面表流行風潮

去年表展期間，百達翡麗發表傳奇Nautilus金鷹5711綠面腕表最後一代作品編號5711/1A-014和編號5711/1300A-001，臨別秋波的經典回眸，轟動表壇。今年百達翡麗乘勝追擊，再推數款橄欖綠表面新作品，款式從萬年曆複雜功能腕表到石英女表皆有，再掀綠面表流行風潮。

綠色表盤當道，百達翡麗編號5270P—014橄欖綠表盤萬年曆與計時碼表，617萬5000元。（Patek Philippe提供）

編號5205R-011年曆月相腕表，以玫瑰金外殼搭配橄欖綠漸變黑色表盤，獨特高雅的配色更添品味。編號5270P-014萬年曆計時碼表，則以鉑金外殼搭配橄欖綠色塗漆表面，同樣也有綠黑漸層效果，經典色調讓人想到古董車的漂亮車身。

綠色表盤當道，百達翡麗編號5205R—011橄欖綠色表盤年曆月相表，162萬1000元。（Patek Philippe提供）

綠面元素也出現在女表，Twenty~4編號4910/1200A-011法式袖口石英腕表，精鋼表殼鑲有兩排鑽石，橄欖綠的放射狀表面時刻流露優雅氣息。編號7130R-014世界時區女表則以玫瑰金表殼搭配橄欖綠表面，，表面中央加添手工經典復刻籃織交錯圖案，更添優雅品味。

百達翡麗編號7130R-014世界時區腕表，169萬元。（PatekPhilippe提供）

綠色表盤當道，百達翡麗編號4910-1200A_011欖綠色表盤Twenty~4系列女表，44萬8000元。（Patek Philippe提供）

★三款世界時區腕表

百達翡麗世界時區腕表向來是重點表款，尤其是1999年榮獲獨家專利，只要按下10點鐘的按鈕，就可同步校正各地時區的時間，今年有三款世界時區腕表，除了前述編號7130R-014世界時區女表外，還有編號5231G-001世界時區琺瑯地圖腕表，以稀有大明火掐絲琺瑯工藝在表面上彩繪世界地圖，今年新款表為大洋洲和東南亞地域，仔細用放大鏡細瞧可見到台灣。

百達翡麗編號5231G-001琺瑯彩繪世界時區腕表，彩繪大洋區東南亞地圖，台灣也出現其中，258萬7000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗編號5230P-001世界時區腕表，207萬元。（Patek Philippe提供）

另一款編號5230P-001世界時區腕表，則是首次推出鉑金表殼搭配藍色表面，表帶同樣也是藍色調，表面以人手機雕交錯環形飾紋。

★經典復刻腕表

百達翡麗以博物館珍藏的骨董腕表為靈感，打造兩款經典復刻腕表，一是編號5320G-011萬年曆腕表，三層表耳設計，源自1945年骨董表的設計元素，玫瑰金乳光表面，更添思古幽情。另一款為編號5172G-010經典計時碼表，靈感源自1940至50年代的骨董表，經典機芯融合六項專利，同樣採用玫瑰金乳光表面。

百達翡麗編號5320G-011萬年曆腕表，新換鮭魚色表盤，276萬元。（Patek Philippe提供）