在全球化與集團化的衝擊之下，非集團經營、又擁有獨立自製機芯技術的鐘表品牌十分少見，寶齊萊（Carl F. Bucherer）即是其一，自2008年研發首款CFB A1000外緣自動上鍊機芯以來，寶齊萊不斷致力研發，讓機芯技術不斷升級，今年推出推出新款馬利龍外緣動力大日曆腕錶（Manero Peripheral BigDate），搭載自製升級版CFB A2011自動上鍊機芯，並融入時下最時尚的翠綠與天空藍錶盤，內外皆美，更添品味。

外緣式擺陀向來是寶齊萊的最大特色，去年推出馬利龍交響樂三問腕錶（Manero Minute Repeater Symphony Triple Peripheral）後，功能極為複雜，但表盤風格簡約，讓表迷為之驚豔。今年寶齊萊推出全新馬利龍外緣動力大日曆腕表，同樣呼應「化繁為簡」的極致美學，再次展現品牌在製錶技術的領先地位。

寶齊萊馬利龍外緣自動大日曆系列腕表，綠面織帶款27萬元。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊馬利龍外緣自動大日曆系列腕表，綠面織帶款27萬元。（Carl F.Bucherer提供）

為了對抗鐘表集團併購的威脅，寶齊萊於2008年憑一己之力研發CFB A1000外緣自動上鍊機芯，除了申請獨家專利，並進入機芯量產時代的里程碑，當年CFB A1000機芯還榮獲德國著名Uhren – Magazin雜誌年度金擺輪獎的殊榮。

2016年CFB A2000機芯問世，功能再升級，動力儲存達55小時，表擺頻每小時28,800次，機芯運用更加多元，甚至可運用在女錶。2018年寶齊萊再登頂峰，推出外緣擺陀與懸浮陀飛輪的CFB T3000機芯，將外緣自動上鍊機芯推升至高級腕錶領域。2021年推出CFB MR3000機芯，三重外緣技術包括擺陀、微調器及懸浮陀飛輪、COSC瑞士官方天文臺認證，奠定寶齊萊在機芯技術領域的地位。

寶齊萊馬利龍外緣自動大日曆系列腕表，藍面鍊織帶款28萬元。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊馬利龍外緣自動大日曆系列腕表，藍面鍊織帶款28萬元。（Carl F.Bucherer提供）

本月正式在台登場的馬利龍外緣自動大日曆系列新款，搭載升級版的CFB A2011機芯，10點鐘位置的大日曆功能，6點鐘位置的小秒針盤、3點鐘位置的動力儲存顯示、9點鐘位置是日期視窗，佈局完美，再加上充滿靜謐質感的翠綠色錶盤和天空藍色錶盤，充滿時尚品味。

寶齊萊馬利龍外緣自動大日曆系列腕表，藍面織帶款27萬元。（Carl F.Bucherer提供）