百達翡麗（Patek Philippe）向來以精湛工藝為傲，每年於日內瓦Rue du Rhone沙龍發表唯一無二的限量珍稀工藝作品，更是藏家爭相購藏的目標，今年百達翡麗工藝作品展即將4月6日登場，品牌搶先釋出編號995/130G-001「天鵝」懷表與一只編號20118M「Bol d’Or 」日內瓦帆湖船賽座鐘，讓人得以一窺堂奧。

百達翡麗編號20118M「Bol d’Or 」日內瓦帆湖船賽座鐘，彩繪總裁獲獎無數的帆船。（Patek Philippe提供）

今年百達翡麗將Rue du Rhone沙龍展出近60款珍稀工藝作品，包括15件圓頂座鐘、9件袖珍圓頂座鐘、10只表錶、25件腕表，作品匯聚大明火掐絲琺瑯、微縮琺瑯彩繪、手工雕刻、手工交錯飾紋、金箔雕花琺瑯、錫釉瓷上的細木鑲崁和隆格維琺瑯彩繪等工藝。

搶先釋出編號20118M「Bol d’Or」帆船賽座鐘，以掐絲琺瑯與金箔琺瑯重現日內瓦湖帆船賽景緻，上有百達翡麗名譽主席Philippe

百達翡麗編號995/130G-001「天鵝」懷表，細木鑲崁工 藝運用了逾250片木片，含括23種不同顏色、材質、紋路的木材。（Patek Philippe提供）

Stern在賽事贏得7座獎盃的愛船，並以縮影琺瑯彩繪紀錄得獎日期。

百達翡麗編號995/130G-001「天鵝」懷表，細木鑲崁工 藝運用了逾250片木片，含括23種不同顏色、材質、紋路的木材。（Patek Philippe提供）

編號955/130G-001「天鵝」懷表則在底殼運用細木鑲崁優雅的白天鵝為呈現細長的頸部曲線、優雅的羽毛和細微的波光倒影，細木鑲崁工藝運用了逾250片木片，含括23種不同顏色、材質、紋路的木材，十分精緻。