根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，印尼西爪哇（West Java）省萬隆（Bandung）一間伊斯蘭寄宿學校的宗教老師亨利（Herry Wirawan）強姦了13名12-16歲的女孩，並導致其中8位懷孕，在2月時被判處無期徒刑，但印尼檢察官提出上訴，要求判他死刑。

亨利（Herry Wirawan）出庭畫面

亨利2016年開辦寄宿學校後，以提供獎學金等誘因拐騙家境貧困的學生。學生入學後被切斷與家人的聯絡，手機被沒收，一年只能回家一次，最後在一名女孩生下小孩後由她的父母報警，西爪哇省警方才在去年5月調查此事。

亨利的律師曼伯(Ira Mambo)對於是否會提出上訴的問題拒絕評論，理由是要看到法院的完整判決。當地檢察官也表示，要收到最終裁決後才發表評論。

儘管印尼的人權委員會反對死刑，但包括該國兒童保護部長在內的印尼官員都表達支持。有受害者的家屬表示，他對亨利沒有受到更嚴厲的判決感到失望，並警告，若寬大處理會鼓勵其他施虐者；也有另一位家屬痛苦表示:「我們只能祈禱，讓上帝作為最高法官來懲罰他。因為那些法官未能反映我們的傷害和痛苦。」

印尼是世界上有最多穆斯林人口的國家，擁有超過2萬5000間伊斯蘭寄宿學校，有超過500萬的學生在宿舍學習與生活。然而，在印尼此類性侵案頻傳，去年在南蘇門答臘（South Sumatra）一所寄宿學校有兩名教師在一年內對26名男學生進行性虐待而被逮捕，在2020年，東爪哇（East Java）的一名寄宿學校老師性侵15名女學生被判處15年監禁，這也凸顯了印尼宗教寄宿學校保護兒童遠離暴力性侵的必要性。