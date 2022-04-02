義大利一名男子莫特卡(Federico Motka)8年前加入救援隊，前往中東協助人道工作，不料卻遭恐怖組織ISIS綁架為人質，難逃武裝分子的酷刑，最終同行的4名同事接連被斬首，還有1人遭輪姦後也被殺，只有莫特卡僥倖存活下來。週四(31)他出庭指控那段被囚禁日子裡，關於ISIS既神秘又粗暴的「盒子」酷刑。

根據美國CBS新聞報導，莫特卡身為一名人道救援工作者，2013年的夏天遠赴中東展開難民需求調查的工作，不幸的是，一行人當時在土耳其邊境一處難民營被綁架，回想起被抓當下有人對他們說:「你們這些笨蛋，歡迎來到敘利亞!」接著他與同事被迫關在一個房間裡，度過難熬的一個月。

報導指出，監禁他們的人是恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)武裝分子聖戰者喬治(El Shafee Elsheikh)，他是公認的聖戰披頭士（Jihadi Beatles）之一，據悉聖戰者喬治被控在2012年至2015年間，挾持至少20名西方人士為人質，他個人在ISIS的綁架計畫扮演重要的領導角色。

莫特卡提到，「披頭士」成員為了隱藏身分每個人都會帶上頭套，威脅、毆打，辱罵還是小菜一疊，「披頭士用自己擅長的運動像是拳擊、格鬥來虐待我們」。他還指出，最害怕一個綽號叫「盒子」的關押方式，難以想像的漫長。在「盒子」裡會被要求玩很多生存遊戲，「我們簡直像動物般的被折磨…」

莫特卡是唯一倖存下來的人質，其他4名同事最終全慘遭砍頭，另一名女同事則淪為性奴隸多次被強姦，最後同樣難逃一死。