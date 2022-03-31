知名網紅Joeman在YouTube擁有227萬訂閱者，但日前上傳一部平價vs奢華義大利麵對決影片，卻引發業者反彈，以「未經過同意」大動作留言要求影片下架，引爆爭議，對此Joeman團隊也強硬反駁，強調不會下架影片。

Joeman在28日上架「1100元的奢華義大利麵對決100元的平價義大利麵」，影片中，Joeman到光華商場旁小巷的知名平價義大利麵店用餐，給出「肉末少、醬偏水」評語，但強調分量十足，飲料也不錯喝，有感受到店家努力，認為100元價位合理。

不料影片曝光後，引起該家業者強烈反彈，稱當天拍攝店內年紀較大員工未理解狀況，不知是網路節目，並未經過店家點頭。業者表示，醬料都是用心長時間熬煮，絕非早餐店調理包，同時也因為長時間熬煮緣故，過程中肉塊變小，但味道更能與番茄融合，所以視覺上不會有感受；醬汁淡則是怕顧客膩口，改以湯汁較多的作法來改良。

業者強調已經多年未受訪，秉持低調老實做生意原則，將行銷經費全部用來維持品質，無意被公開播放，對於觀眾指教都虛心接受，但實在無意公開播放。

對此Joeman團隊回應，當天拍攝確實有徵得店員同意，全程店員也都在旁觀看，並無偷派行為，當下也沒反對，認為下架一事關係到團隊的努力與心血，拒絕下架影片。Joeman團隊「痣作人」更在留言區強調「本影片絕不會下架」，而店家留言如今疑似自行刪除，已經看不到。